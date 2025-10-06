Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, вызывая дефицит бензина и сокращение экспорта топлива, сообщает The Economist.

По данным издания, экспорт дизельного топлива из РФ упал на 30% по сравнению с прошлым годом — до минимального уровня с 2020 года. Это привело к росту оптовых цен, поскольку Россия является вторым по величине экспортером дизтоплива в мире. В 2023 году экспорт нефтепродуктов из России составил 52,1 млрд долларов.

Украинские атаки затронули нефтеперекачивающие станции, хранилища и крупнейшие нефтепорты, включая Приморск.

Ключевую роль играют ударные дроны Fire Point FP-1 и более тяжёлые «Лютый», а также крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Дроны FP-1 могут преодолевать до 1500 км и наносят серьёзный ущерб при низкой стоимости производства. FP-5 летят более 3000 км и несут боевую часть 1150 кг, каждая стоит около 500 тыс. долларов.

С августа согласованные атаки украинских дронов на НПЗ и терминалы в России участились с двух-трёх до четырёх-пяти в неделю. За последнюю неделю пострадали Новороссийск, Башкортостан, Чувашия и Ярославль. 5 октября дроны атаковали Нижегородский НПЗ «Лукойл» в Кстово.

В ответ на дефицит топлива российские власти частично запретили экспорт дизеля и продлили ограничение на экспорт бензина до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак.