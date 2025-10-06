Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инициатива о прямых переговорах Европейского союза с Россией в 2021 году не получила поддержки со стороны Польши и стран Балтии. Об этом она сказала в интервью венгерскому изданию Partizan.

По словам Меркель, эти государства опасались, что ЕС не сможет выработать единую линию в отношении Москвы. Отсутствие возможности для диалога с Владимиром Путиным, отметила она, впоследствии Польповлияло на развитие событий в Европе.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно задуматься, какую позицию следует занять, чтобы добиться мира», — подчеркнула экс-канцлер. По её мнению, это возможно, если Европа выступит «реальным сдерживающим фактором» и продолжит поддерживать Украину.

Меркель также отметила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конём» России в Европе, хотя и не разделяет позицию Будапешта, решившего не отказываться от импорта российских энергоносителей.