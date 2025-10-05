В аэропорту «Васил Левски» в Софии произошёл крупный дипломатический скандал с участием официальной делегации из армянского города Ани, возглавляемой мэром Арманом Сарибекяном.

Инцидент произошёл 1 октября, уточняет сообщает издание Blitz. Несмотря на наличие всех необходимых документов и шенгенских виз, выданных посольством Болгарии в Ереване, делегация была задержана пограничной полицией.

По словам мэра Нови-Пазара Георгия Георгиева, гостей отвели в отдельное помещение, где их заставили полностью раздеться и подвергли тщательному обыску. Личные вещи были вскрыты, а везённая в подарок картина повреждена. Допрашивали только на болгарском и английском языках, игнорируя попытки объясниться по-русски.

Пограничники заявили, что подозревают делегацию в намерении нелегально покинуть Болгарию и выехать в Австрию.

После двух с половиной часов задержания делегацию отпустили, но обязали 4 октября вернуться в аэропорт и покинуть страну. В противном случае им грозил запрет на въезд в Болгарию.