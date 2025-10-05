В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе завершились финальные бои по боксу в рамках III Игр стран СНГ.

Мужская сборная Азербайджана выступила блестяще, завоевав пять золотых медалей. Победителями стали Гараш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сафдар Мамедзаде (+80 кг).

Бронзовые награды получили Али Рушанов (46 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Рауль Гейдарли (57 кг), Афлатун Исмиев (57 кг), Тогрул Гулиев (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Адиль Залов (70 кг), Шукар Алиев (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг).

Днем ранее женская сборная Азербайджана завоевала 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

В сумме на турнире по боксу азербайджанские спортсмены выиграли 24 медали.