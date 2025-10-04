В Азербайджане гражданам разъяснили, как оплачиваются таможенные пошлины на мобильные телефоны, привозимые из-за границы. Согласно правилам, уплата пошлины при ввозе телефонов, предназначенных для личного пользования, должна производиться на месте, через процедуру упрощенного декларирования. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Вопрос, можно ли оплатить пошлину позже, вызвал интерес у многих жителей страны. Ведомство, регулирующее таможенные процедуры, подготовило заметку, в которой подробно объясняется порядок оплаты и нюансы оформления ввоза.

Таким образом, граждане получают возможность заранее ознакомиться с правилами и избежать недоразумений при пересечении границы с мобильными устройствами.