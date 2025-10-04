Правительство Израиля распорядилось прекратить операцию по установлению контроля над городом Газа и свести к минимуму активность в секторе после согласия сторон, участвующих в конфликте, на реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило армейское радио Израиля «Галей ЦАХАЛ».

«После оценки обстановки и обсуждений с представителями США руководство поручило Силам обороны Израиля (ЦАХАЛ) свести к минимуму свою активность в Газе и проводить в секторе исключительно оборонительные операции», — заявила радиостанция.