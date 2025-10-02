Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о планах увеличить импорт природного газа из России, Азербайджана и Туркменистана. По его словам, которые приводит CNN Türk, приближается зимний сезон, и страна должна обеспечить доступ к газу для всех граждан без ограничений.

Байрактар отметил, что переговоры компании BOTAŞ по импорту газа продолжаются, и Турция не ограничивается соглашениями с США. В этом году уже подписано восемь новых контрактов на поставки газа.

Отметим, что Турция продолжит закупки у России природного газа, несмотря на призывы США отказаться от импорта российских энергоносителей.

По его словам, Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана.

«С одной стороны, очевидно, что Европа нуждается в газе. Азербайджан готов поставлять в Европу больше газа. Однако для наращивания добычи необходимы инвестиции. В то же время Европа не демонстрирует единой политики в этом направлении», — заявил министр.