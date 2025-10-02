Глава Службы госбезопасности Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что публичные призывы к свержению власти являются уголовно наказуемым деянием, и в связи с этим волна арестов была, есть и будет естественным последствием таких действий.

«Любой призыв к свержению власти, даже замаскированный красивыми словами, остаётся преступлением. Массовое тиражирование заявлений не всегда подпадает под состав правонарушения, но при реальном намерении реализовать такой призыв речь идёт о преступлении, которое не подлежит прощению», — подчеркнул Мдинарадзе.

Он добавил, что планирование акций против государства вызовет «жесткую и законную реакцию», и призвал граждан протестовать только в рамках закона.