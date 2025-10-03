Из Армении вновь приходят судебные новости с политическим подтекстом. Бывший командующий армянскими силами в оккупированном на тот момент Карабахе Джалал Арутюнян все же сядет в тюрьму. Кассационный суд Армении отказался рассматривать жалобу его адвокатов и оставил в силе решение Апелляционного суда, в итоге вынесенный генералу ранее приговор о лишении свободы сроком на 5,5 лет вступил в силу.

Обвинения против генерала серьезные. Во-первых, 6 октября 2020 года Арутюнян принял решение нанести контрудар, но не изучил оперативную обстановку, приказал атаковать, не имея численного преимущества. В результате армянские части понесли большие потери в живой силе и технике. Через два дня, 8 октября, Арутюнян приказал отложить атаку, и в результате — новые потери. Во время боёв за Физули умудрились принять азербайджанские подразделения за армянские…

Подобных судебных процессов над армейскими бонза в Армении после 44-дневной войны стартовало предостаточно. Сегодня любуется небом в клеточку Давид Тоноян, занимавший тогда пост министра обороны. Арестован преемник Джалала Арутюняна на посту командующего армянскими силами в Карабахе – Микаел Арзуманян. Более того, под судом оказалось и немало офицеров.

Того, что в Армении после военного разгрома начнётся «разбор полётов» и поиск виноватых, наверное, следовало ожидать. Тем более что в Армении после масштабного официального вранья на всех уровнях широкая аудитория находится в нешуточном замешательстве. В самом деле, армянской общественности не просто обещали «новую войну за новые территории». В первые дни войны официальная пропаганда Армении обещала захват Гянджи, оккупацию «Гардманка», то есть территории бывшего Гирдыманского ханства и т.д. Как потом констатировал «Голос Армении», «власть забивала внутриармянское информационное поле различными фальсификациями о якобы уничтожении взлетной полосы аэропорта «Гандзака» (Гянджи, кавычки наши — minval), о поднятом в Азербайджане вое в связи с этим, освобождении Шаумянского района и другими измышлениями. Наши соотечественники, получавшие неофициальную информацию с фронта, были в растерянности: кому верить — рассказам военных и ополченцев или госпропаганде, заверявшей, что противник в панике, «Гандзак» эвакуирован, мы побеждаем и наша армия скоро дойдет до исторического «Гардманка»». И вдруг – разгром, капитуляция, потери территорий…

Проще всего решить, что таким образом высшее руководство Армении пытается переложить ответственность за военный разгром на конкретных офицеров и генералов. Но на самом деле все куда сложнее.

Прежде всего, у Никола Пашиняна с военной верхушкой отношения были достаточно натянутые и до войны. В армянской армии было немало представителей «карабахского клана». Пашинян несколько раз начинал «армейскую чистку», выдвигал обвинения в коррупции против генералов-карабахцев. Одним из самых громких эпизодов стал арест генерала Манвела Григоряна, того самого, у которого на вилле обнаружили ящики с тушенкой, армейским бельем, автомобиль «Скорой помощи» и даже похоронный венок. Послевоенные судебные процессы против офицеров и генералов многие расценили и как продолжение тех самых армейских чисток.

Теперь же ставки для действующего премьера ещё выше. Карабахский клан явно готовится к реваншу – пока на внутриполитическом поле. Оппозиции уже удалось потеснить сторонников Пашиняна на нескольких местных выборах. Впрочем, большинство избирателей в Армении вряд ли проголосуют за Роберта Кочаряна, и это понимают в обоих лагерях. Другое дело – силовой сценарий. Армения уже пережила один «ползучий переворот» – в 1998 году, когда отстраняли от власти первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Следующий – в исполнении теперь уже бывшего главы генштаба Оника Гаспаряна — вообще производил опереточное впечатление. Но это ещё не гарантия, что не будет следующей, и уже куда более опасной, попытки переворота. Тем более что превратить участников Parabank войны в «боевой отряд оппозиции» уже пытаются. А на этом фоне Пашинян будет выбивать наиболее сильные фигуры из военного крыла карабахского клана. Ещё лучше, если удастся возложить именно на них ответственность за разгром страны в войне. Так что, судя по всему, Джалал Арутюнян не последний.