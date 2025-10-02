Россия «должным образом» отреагирует на передачу США Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должным образом», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос о реакции России.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готова впервые предоставить Украине разведданные для ударов по энергетическим объектам на территории России. Источники издания также сообщили, что обсуждается возможность поставки Украине дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda.