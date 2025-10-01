Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские военные и силы НАТО готовы сбивать военные самолёты, нарушившие воздушное пространство страны. Его слова приводит телеканал TVN24.

По словам министра, НАТО придерживается общей позиции: «реагировать, сдерживать и принимать смелые решения». Однако каждое действие, подчеркнул он, принимается в зависимости от ситуации, и окончательное решение остаётся за командирами и пилотами.

Косиняк-Камыш отметил, что военным уже дан «зелёный свет» на защиту неба Польши, включая случаи с беспилотниками. «Командиры имеют право на решения, которые будут защищать Польшу», — добавил глава Минобороны.