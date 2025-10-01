Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с сегодняшнего дня прекратил публикацию официального курса иранского риала по отношению к манату.

Как сообщает ЦБА, cогласно отчёту, в связи с невозможностью получения информации об иранском риале из традиционных источников, а также ограниченностью и ненадёжностью альтернативных источников, публикация официального обменного курса иранского риала по отношению к манату приостановлена.

По аналогичным причинам большинство иностранных центральных банков не публикуют официальные обменные курсы риала.