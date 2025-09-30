Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова уничтожать российские дроны в случае их появления в венгерском воздушном пространстве.

«Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьём их», — сказал он в интервью подкасту Harcosok Órája.

По словам Орбана, реакция некоторых стран Европы на случаи нарушения воздушного пространства российскими дронами и самолётами была «неправильной». Он подчеркнул, что Европа во всех аспектах сильнее России: «Я никогда не понимал, почему мы говорим так, будто слабы. Россия слаба по сравнению с нами — и военным, и экономическим, и численным образом».