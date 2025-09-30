Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял старшего советника Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Вайата Толки, а также временного поверенного в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Как сообщает МИД, на встрече обсуждались азербайджано-американские отношения, вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и выполнение соответствующих Вашингтонских соглашений, а также региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

На встрече было отмечено, что взаимные визиты представителей двух стран и официальных делегаций играют важную роль в развитии отношений.

В ходе встречи также был проведён обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.