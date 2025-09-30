В Милли Меджлисе поднят вопрос регулирования цен на общественный транспорт и перевозку пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель Комитета Милли Меджлиса по работе с общественными объединениями и религиозными организациями Фазиль Мустафа заявил, что повышение цен на общественный транспорт может быть экономически оправдано, но следует учитывать, какой ущерб это может нанести социально уязвимым слоям населения. Он предложил ввести льготы для студентов, пенсионеров и семей шехидов.

Также депутат отметил, что вопрос с транспортом из аэропорта до сих пор не решен:

«Уважаемый омбудсмен высказала своё мнение по этому вопросу и подняла вопрос об устранении монополии на такси. Альтернативы поездке из аэропорта нет. Представьте себе, что бедный человек прилетает из Нахчывана в Баку за 50-60 манатов, и ему еще дополнительно приходится платить 30-40 манатов, чтобы выбраться из аэропорта».