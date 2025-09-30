Посольство Турции в Азербайджане высказало свою позицию по поводу фейковых новостей об Азербайджане, которые в последнее время распространяются в некоторых турецких СМИ.

«Мы будем бороться против внутренних и внешних сил, пытающихся подорвать турецко-азербайджанские отношения. Необходимо вести взаимные переговоры и противостоять этим силам. Мы должны крепче держаться друг за друга, не оставляя бреши, чтобы никто не смог встать между нами. Есть и те, кто поддаётся на игры внутренних и внешних сил, стремящихся испортить отношения между Азербайджаном и Турцией. Но против этого мы должны объединиться ещё теснее», — заявил пресс-атташе посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир на встрече, проведённой в Фонде помощи молодёжи.