Выборы в законодательный орган Кыргызстана состоятся на год раньше очередных – так, по официальной версии, решили сами депутаты, утверждающие, что давления на них со стороны других органов власти и президента не было. Причин для добровольного снятия полномочий в хронически мятежной и революционной республике – немало, однако толковать их можно по-разному.

Информация о том, что парламент Кыргызстана объявил о самороспуске, на первый взгляд выглядит неожиданной. Но если вдуматься, он вполне оправдан — по сумме причин и с учетом того, что к роспуску парламента в Бишкеке готовились заблаговременно, внося изменения в избирательное законодательство республики, в которой бушевавшие десятилетиями политические страсти и революционные ситуации поутихли с приходом к власти (опять же, на фоне беспорядков) нынешнего президента Садыра Жапарова. Но нет никакой гарантии, что они не вспыхнут вновь перед очередными парламентскими и президентскими выборами. А это означает необходимость подстраховки.

Итак, очередные парламентские выборы должны были состояться в Кыргызстане в ноябре 2026 года, а президентские – спустя два месяца, в январе 2027-го. Но группа депутатов парламента инициировала процедуру самороспуска, которую поддержали 84 из 89 парламентариев, присутствующих на заседании. И теперь внеочередные парламентские выборы состоятся 30 ноября 2025 года.

Официальная причина самороспуска — короткий промежуток времени между парламентскими и президентскими выборами, способный вызвать политическую турбулентность и оказать негативное воздействие на работу всех ветвей власти. Ну, а самороспуск поработает на укрепление политической системы и стабильности в стране.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу особо подчеркнул, что решение о досрочном прекращении полномочий является исключительно прерогативой парламента, на который не оказывали влияния ни президент, ни кабинет министров. Конституционный комитет уже одобрил инициативу самороспуска.

Спикер заявил, что гарантирует участие в избирательном процессе всех желающих кандидатов и политических сил при условии их соответствия требованиям, установленным в законе о выборах.

Что касается самого избирательного законодательства, предварительно измененного. Прежде 54 депутата однопалатного парламента избирались по пропорциональной системе (партийные списки), а 36 – по мажоритарной. Однако незадолго до самороспуска парламента Жапаров подписал закон, по которому парламентские выборы в стране будут проходить по 30 многомандатным территориальным округам, и в каждом изберут по 3 депутата.

По факту, нововведение минимизирует роль политических партий, но, по разъяснению властей, оно повысит доверие граждан к парламенту, понизит уровень коррупции и исключит злоупотребления при формировании партийных списков.

А прежде – в 2021 году, — в Кыргызстане состоялся референдум по принятию новой конституции, по которой президента республики изберут на два пятилетних срока подряд против действующего одного шестилетнего срока без права занимать пост главы государства дважды.

К вопросу президентских перспектив Жапарова и/или подготовки его сменщика, мы еще вернемся. Здесь же заметим, что избирательные процессы в Кыргызстане постоянно сопровождались массовыми протестами и даже революционными событиями, в том числе: так называя «тюльпановая революции» 2005 года, апрельский переворот 2010 года, октябрьские события 2020 года. За годы независимости в Кыргызстане из восьми созывов парламента пять не доработали до конца срока, в отставку было отправлено 35 правительств, поменялось шесть президентов: чаще – революционным путем.

Поэтому, научившись уму-разуму на примерах недавнего прошлого, власти, надо думать, решили, что в проведении парламентских выборов непосредственно перед президентскими есть определенный риск, и взяли своего рода тайм-аут для зачистки политического поля перед президентскими выборами. И, что главное, самороспуск парламента и проведение внеочередных выборов лишит оппозицию возможности вести длительную пропаганду и агитацию против действующей власти. Ну и, с точки зрения удержания общественно-политического спокойствия, парламентские выборы целесообразно провести на излете текущего года, а президентские – в конституционный срок.

Риски, однако, остаются: в стране – 200 политических партий, но ни одна из них не может считаться влиятельной настолько, чтобы ее представители получили большинство голосов в парламенте. Однако это вовсе не означает, что оппозиционные партии не способны устроить беспорядки. И, все же, проведение досрочных выборов может значительно снизить их вероятность, на что дает надежду, в том числе, и мирный – едва ли не единогласно – самороспуск законодательного органа.

Говоря о выборах президента в 2027 году. Жапаров еще не заявлял, что будет на них баллотироваться, и текущая политическая ситуация в стране не предполагает вынужденного или добровольного отказа участия действующего главы государства в выборах через два года. Между тем в экспертных кругах поговаривают, что следующим президентом страны, пусть не через пару лет, а после второго президентского срока Жапарова, станет председатель Государственного комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев, считающийся наиболее приближенной персоной к Жапарову и «железной рукой» Кыргызстана. Соответственно, стопроцентной уверенности в том, что самороспуск парламента и проведение досрочных выборов не работает на интересы Ташиева, нет.

Говоря о главе ГКНБ. Практически одновременно с самороспуском парламента, прямо во время служебного заседания под его председательством, задержаны 24 кыргызских чиновника из четырех государственных структур, в том числе, пограничной и налоговой служб.

По сообщению ГКНБ, им инкриминируют выстраивание устойчивой коррупционной схемы на КПП «Чалдовар — Автодорожный» (Чуйская область): «толкачи» вместе с должностными лицами оформляли фиктивные товаросопроводительные документы с занижением веса/объема и стоимости грузов, что позволяло незаконно ввозить товары в ЕАЭС/КР, минимизируя пошлины и налоги. Государству нанесен многомиллионный ущерб.

Надо сказать, операция проведена ловко и даже элегантно: по официальной версии, часть фигурантов (в том числе «посредники») была задержана с поличным ранее, что позволило документировать связи и денежные расчеты. После этого 24-х чиновников пригласили на межведомственное совещание в ГКНБ, где их одномоментно задержали и вывели в наручниках.

Имея в виду, что коррупция – бич Кыргызстана, на искоренение которого население республики имеет крайне мало надежд, задержание группы лиц, занимающихся соответствующим промыслом, в преддверии выборов играет на руку власти и Ташиеву лично. Думается, что до 30 ноября – внеочередных выборов – таких разоблачений и задержаний чиновников будет еще немало, что должно впечатлить определенную часть электората в пользу властей и возможного сменщика Жапарова.

Любопытно, как последние события в Кыргызстане, известном, со времен его независимости, повышенной революционной активностью, а потому и привлекающем к себе внимание мировой прессы, восприняли за пределами республики.

По материалам издания 24.kg, интерпретации — от нейтрально-информационного освещения до предположений о консолидации власти. Так, агентства, традиционно ориентированные на официальную повестку, такие как Anadolu (Турция), «Синьхуа» (Китай) и другие ограничились констатацией факта. Российские агентства, похоже, тоже не сильно увлеклись политическими комментариями, но место имеет «совершенно иной акцент западных медиа».

Так, Reuters вынесло на первый план вопрос «консолидации власти» президента Жапарова, заявило о «сужении пространства для оппозиции и СМИ, а также о рисках вторичных санкций из-за тесной торговли с Россией». В материале цитируют эксперта центра Carnegie Темура Умарова, прямо назвавшего самороспуск элементом стратегии по дальнейшему укреплению режима.

The Diplomat связывает самороспуск с июньскими изменениями в избирательном законодательстве. По логике авторов, сначала скорректировали правила, теперь ускоренные выборы, пока политическое поле предсказуемо и альтернативные силы ослаблены.

За пределами Кыргызстана, пишет вышеуказанное издание, «самороспуск … трактуют как симптом более широкой тенденции — постепенной утраты парламентом самостоятельной роли. Если для азиатских и соседних СМИ это прежде всего техническая новость, то для западных изданий — индикатор централизации власти в руках президента».

А пока Жапарову, точнее, «его суду и режиму», подкидывают «черные шары» — на почве приговора бишкекского суда, вынесенного в отношении двух сотрудников издания «Клооп»: — одному — 5 лет условно, другому — 5 лет тюрьмы. Их обвинили в «призывах к массовым беспорядкам», но сами они вину не признали, заявив о давлении. Правозащитники считают дело (ставшее, кстати, весьма резонансным) политически мотивированным.