ООН и Евросоюз возобновили санкции в отношении Ирана. Таким образом, вновь вступили в силу международные ограничения, отмененные десять лет назад в рамках подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие в 2015 году это соглашение, заявили, что у них нет выбора, поскольку Иран не соблюдает обязательств, взятых на себя в Вене. Еще в августе их представители сообщили ООН, что официальный Тегеран нарушает практически все пункты соглашения. Власти Ирана назвали эти меры неоправданными и пригрозили решительным ответом.

Minval Politika обратился за комментарием на эту тему к политологу, руководителю Центра политических исследований «Атлас» Эльхану Шахиноглу, который рассказал, почему Запад не услышал иранского президента Масуда Пезешкиана и главу МИД Аббаса Аракчи, уверявших, что Тегеран придерживается договоренностей, приведет ли это к возобновлению ударов по Ирану, либо переговоры все же состоятся.

«Возобновление санкций против Ирана со стороны евротройки — Великобритании, Германии и Франции — поставит Тегеран в сложное положение. Ведь, в отличие от США, европейские страны пытались договориться с Тегераном по ядерной проблеме. Вашингтон же, напротив, выступал за ужесточение санкций.

Тегеран не смог убедить европейские страны в том, что не намерен продолжать ядерную программу. В результате европейская тройка присоединилась к США и Израилю в введении санкций против Ирана», — сказал политолог.

По словам эксперта, решение Великобритании, Германии и Франции наносит удар по политике президента Ирана Масуда Пезешкиана: «Он добивался отмены санкций против Ирана и восстановления торговых отношений своей страны с западными странами. Однако ему это не удалось. Основная причина заключается в политике консервативной группы в Иране. Хотя Пезешкиан стремился к нормализации отношений с США и Европейским союзом, консерваторы не приняли его политику».

Он подчеркнул, что президент Ирана не имеет права голоса по ядерной проблеме: «Ядерная деятельность и обогащение урана в Иране находятся в ведении верховного лидера и генералов КСИР. Президент не может влиять на их решения. Конституция Ирана этого не допускает».

«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США не принесут результатов и что нет смысла продолжать их. Это также сигнал президенту страны не продолжать переговоры с Вашингтоном и Брюсселем по ядерной проблеме», — считает он.

Санкции против Ирана, уверен Шахиноглу, не будут смягчены до тех пор, пока верховный лидер и генералы КСИР не откажутся от ядерной деятельности.

«Запад не верит призывам Масуда Пезешкиана о том, что «мы не хотим приобретать ядерное оружие». Потому что в Иране решения по этому вопросу принимают другие. Однако иранский народ страдает от политики Ирана по обогащению урана. Санкции, введённые против страны, негативно сказываются на экономике, ухудшается социальная ситуация, растёт инфляция, и больше всего от этого страдают простые иранцы», — отметил политолог.

Кроме того, эксперт указал, что Иран также испытывает трудности с продажей своего основного источника дохода – нефти.

«Продолжение санкций против Ирана со стороны США и европейских стран может побудить Израиль вновь нанести ракетные удары по Ирану. Израильское правительство может снова нанести удар по этой стране под предлогом продолжения Ираном своей ядерной деятельности. Однако это не решение проблемы. Напротив, атаки Израиля на Иран укрепляют позиции консерваторов в Иране», — уверен он.

Тем временем, добавил собеседник, 71 депутат иранского парламента потребовал серьёзных изменений в оборонной доктрине страны.

«Они призвали рассмотреть возможность создания ядерного оружия. Таким образом, консервативные депутаты Ирана считают необходимым обзавестись им. Однако ранее иранские официальные лица и религиозные деятели заявляли, что ядерное оружие противоречит исламу и что Тегеран не хочет его иметь. Запад ранее не верил этим заявлениям. Пакистан тоже Исламская Республика, у которой есть ядерное оружие. И Иран, также являясь Исламской Республикой, планирует получить ядерное оружие», — заключил Шахиноглу.