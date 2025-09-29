В ходе украинской войны пересечена очередная «красная линия». Дональд Трамп, президент США, разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям в глубине территории России. Об этом, как уже рассказывал Minval Politika, заявил специальный представитель президента Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News: «Я думаю, принимая во внимание то, что он (Дональд Трамп. — прим.) сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов». Это решение уже справедливо назвали историческим.

Так или иначе, теперь слово за Россией. С одной стороны, оставить такой вызов без ответа не получится. Но, с другой, отвечать США — это совсем не то же самое, что устроить демонстративные залёты беспилотников в воздушное пространство Польши или МиГа — в Эстонии. Особенно если Вашингтон уже продемонстрировал готовность действовать жёстко. Скорее всего, Москва ответит вновь в Украине — и не только на фронте, где российская армия продолжает медленное продвижение, но и бомбовыми ударами по украинским городам.

Начистоту говоря, сказать, что это решение сильно запоздало, — ничего не сказать. По логике вещей, да и по совести, право бить по целям в глубине российской территории у Украины должно было быть в тот же день, когда ей передали дальнобойное западное оружие. Но у западных лидеров, и прежде всего Джо Байдена, на такое не хватило пороха. Что, конечно, представляет собой красноречивый пример того, насколько сильно у западной либеральной тусовки слова расходятся с делом. Не говоря о том, что щедрые обещания военной помощи, которые раздавали Украине западные лидеры в начале нынешней войны, тоже, мягко говоря, оказались выполнены далеко не в полном объёме.

Сегодня Украина уже де-факто бьёт по целям в российском глубоком тылу, применяя для этого беспилотники, а теперь и ракеты собственного производства, в частности модернизированные противокорабельные «Нептуны». При этом возможности украинского ракетного производства не стоит недооценивать. Ещё во времена СССР основные производственные мощности ракетостроения были сосредоточены на украинской территории. Не сказать, чтобы украинские беспилотники представляли собой «ответный залп на глаз и наугад». В последние недели Украина, к примеру, планомерно выбивает крупнейшие российские НПЗ, что уже привело к трудностям с топливом по крайней мере в гражданской сфере нескольких российских регионов. Но всё же точечные атаки беспилотников — это не масштабное применение дальнобойных ракет вдоль всей линии фронта.

Эксперты уверены: решение Трампа окажет существенное влияние на ход войны. Такая свобода рук позволит наносить удары и по российским огневым позициям, и по резервам, которые перебрасываются на фронт, и по множеству других целей. Возможно, для полной гарантии победы этого ещё мало, но в том, что баланс сил на фронте сдвинется, сомнений тоже нет. Более того, велика вероятность, что вслед за США аналогичное решение примут и их союзники.

Можно догадаться и о причинах такого решения. Придя к власти, нынешний президент США Дональд Трамп, как и обещал во время своей предвыборной кампании, приложил немало усилий для того, чтобы остановить бойню в Украине дипломатическими методами. За что навлёк на себя вал критики за излишнюю близость с Москвой. Но ответного стремления к миру уже от России не увидел. Результат — Украина получила право бить американским оружием по целям в глубине российской территории. Самое время вспомнить, что именно Дональд Трамп, а вовсе не Байден, первым ввёл против России пакетные санкции и первым передал Украине летальное оружие. Тогда это были всего лишь противотанковые ракеты «Джавелин», но это тоже была очередная «красная линия».

А тогда уже становится понятно, что главный итог исторического решения Трампа — это, возможно, не сама по себе расстановка сил на фронте. Ещё не применённые по целям в глубоком российском тылу американские ракеты уже разрушили иллюзии Москвы по поводу политики новой администрации США. Судя по всему, в Москве в очередной раз слишком рано обрадовались возвращению к власти Дональда Трампа. А ещё, если уж называть вещи своими именами, не смогли воспользоваться выпавшим шансом «поставить войну на паузу».

Более того, в ближайшее время логично ожидать новой — и масштабной — эскалации на украинском фронте, которой внешние игроки, и прежде всего те, кто считался союзниками Украины, всеми силами пытались избежать. Однако у войны, как известно, своя логика. И управлять ею извне, удерживая на «безопасном» для себя уровне, получается далеко не всегда.