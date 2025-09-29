Президент США Дональд Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием.

Об этом заявил специальный представитель президента Кит Келлог в беседе с телеканалом Fox News.

По словам политика, в России «нет неприкосновенных мест», однако он не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием.

На вопрос, передадут ли США ракеты Tomahawk Украине, он ответил, что это решение пока не принято.

«Я думаю, принимая во внимание то, что он (Дональд Трамп, — прим.) сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — заявил Келлог в беседе с телеканалом.