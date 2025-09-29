ООН восстановила санкции против Ирана, отменённые девять лет назад после вступления в силу Венских соглашений. По мнению политолога Фархада Мамедова, это решение стало мощным ударом по правительству президента Масуда Пезешкиана во внутриполитическом противостоянии с более радикальными группами.

Мамедов отметил, что ЕвроТройка не поверила заверениям главы МИД Ирана и настояла на возвращении санкций. «Таким образом, дипломатическая линия Пезешкиана теряет основу, ведь удар будет нанесён по экономике, за которую он несёт ответственность», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ЕвроТройка фактически указала, что министр иностранных дел Ирана не представляет всю власть страны. Это подтверждает позицию Азербайджана о двойственности власти в Иране, которая подрывает доверие внешних партнёров к тегеранскому правительству.

Глава МИД Ирана пытался убедить ЕвроТройку не реализовывать угрозу возобновления санкций, однако безуспешно. «Это создаёт основания полагать, что ядерная программа Ирана остаётся вне контроля», — отметил Мамедов. Он добавил, что даже несмотря на подписание нового документа с МАГАТЭ, Иран заявил о наличии обогащённого урана в повреждённом реакторе, к которому «невозможно добраться».

«Если санкции возобновлены, то и договорённость с МАГАТЭ теряет смысл. В такой ситуации взаимодействие между Ираном и агентством может быть заморожено. А это повод для Израиля и США нанести новый удар по Ирану в ближайшем будущем. Вопрос только в том, насколько к этому готовы сам Иран и его союзники в лице Китая и России», — заключил Мамедов.