Главным событием минувшей недели для Центральной Азии стало участие глав государств региона в 80-ой сессии Генассамблеи ООН на высоком уровне в Нью-Йорке, а также встречи и решения, принятые на полях мероприятия. Об этом и другом – в нашем региональном обзоре.

Казахстан

Во время визита в Нью-Йорк президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился на полях 80-ой сессии Генассамблеи ООН с президентом США Дональдом Трампом и, согласно официальной информации, обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на расширении взаимодействия в сферах экономики и торговли между двумя странами. Также были затронуты актуальные вопросы международной повестки. Токаев подчеркнул готовность Казахстана создавать благоприятные условия для американского бизнеса.

Информация довольно скудная, и казахстанское издание Tengrinews поинтересовалось у политолога Газиза Абишева его мнением о переговорах президентов РК и США.

По его словам, речь между главами государств шла, скорее всего, о торговых тарифах, редкоземельных металлах, ставших одной из главных тем мировой экономики; пролонгации нефтегазовых проектов, инвестициях в экономику РК. И, скорее всего, полагает Абишев, «Токаев … изложил свое видение по войне в Украине, возможным путям ее завершения. Думаю, выразил готовность приложить дипломатические усилия, учитывая экспертизу Казахстана в этом регионе. Ведь Республика Казахстан довольно хорошо понимает ту сумму противоречий, которые вывели конфликт в горячую фазу. И с самого начала занимает принципиальную позицию невмешательства, но призыва к языку дипломатии».

Токаев на встрече с американскими бизнесменами и руководителями ведущих компаний обозначил приоритетные отрасли казахстано-американского сотрудничества. Это – энергетика (одна из крупнейших американских энергетических компаний инвестировала в Казахстан около 55 млрд долларов). Совместно разрабатываются крупнейшие нефтегазовые месторождения Тенгиз, Карачаганак, Кашаган; на США приходится четверть американского импорта урана.

Перспективным Токаев также считает сотрудничество в аграрном секторе, транспорте и логистике (особый акцент был сделан на участии американских компаний в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок которого за последние годы увеличился в шесть раз).

В рамках рабочего визита Токаева в Нью-Йорк подписано 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США – они предусматривают американские инвестиции в экономику РК на 5,2 млрд долларов с охватом стратегически важных отраслей — транспорта, логистики, энергетики и информационных технологий.

Также стало известно, что американская компания Wabtec поставит Казахстану 300 локомотивов на сумму 4,2 млрд долларов. Министр торговли США Говард Латник назвал эту сделку «крупнейшей по локомотивам в истории».

А по возвращении домой Токаев освободил от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева – соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Акорды (штаб-квартира администрации президента). Причина освобождения от должности не уточняется. Также Токаев уволил постоянного представителя РК при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве.

Вслед за этим последовала серия увольнений в администрации президента, включая трех его советников и двух помощников. Сменил президент и министра иностранных дел РК.

Узбекистан

Говоря о покупках – Ташкент, по информации компании Boeing из Вирджинии, приобретет у нее 22 самолета. В заявлении американской авиастроительной компании, в частности, говорится, что государственный перевозчик «Узбекистон хаво йуллари» купит 14 самолетов с возможностью приобретения еще восьми. Контракт также подразумевает поставку 14 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787−9 Dreamliner и восьми воздушных судов данного типа опционом (право покупки самолетов по согласованной цене). Сумму сделки по 22 лайнерам Трамп оценил на платформе TruthSocial в более 8 млрд долларов.

«Хочу поздравить президента Мирзиеева, — написал он , — с подписанием ВЕЛИКОЙ сделки с Boeing! … Это создаст более 35 000 рабочих мест в Соединенных Штатах. Президент Мирзиеев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами».

Мирзиеев встретился на полях Генассамблеи с Трампом и определил с ним приоритетные направления стратегического партнерства. По официальной информации, также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. Рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых по итогам телефонного разговора 5 сентября текущего года.

Стороны отметили динамичное развитие политического диалога и обмена на разных уровнях, а также интенсификацию бизнес-контактов – Трамп «высоко оценил результативные итоги встреч и переговоров лидера Узбекистана с главами более 50 крупнейших американских компаний и банков».

Сформирован портфель контрактов и перспективных проектов в области гражданской авиации, горной промышленности, критических минералов, финансов, инноваций, и т.д.

Известно, что Узбекистан, несмотря на конкретные успехи в экономическом развитии, не может обеспечить всех своих граждан рабочими местами – отсюда и высокая степень миграции узбекистанцев. Отток рабочих рук в Россию по-прежнему высок (страна, в этом плане – миграционный лидер), однако власти РУз пытаются открыть для своих граждан новые рынки труда, поскольку миграционное законодательство в РФ стремительно расширяется в сторону ужесточения, в том числе, запрета на работу мигрантов в разных сферах.

И, по всей вероятности, власти РУз стали преуспевать в открытии легальных рынков труда для узбекистанцев – вслед за Румынией и Словенией они вышли на Великобританию, с которой подписали документ, направленный на урегулирование вопросов привлечения граждан РУз к трудовой деятельности в этой стране, увеличение для них рабочих квот, усиление гарантий их прав и интересов во время работы в Великобритании.

Кыргызстан

Президент КР Садыр Жапаров выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с неожиданной речью – потребовал от Великобритании снять санкции, введенные против киргизских банков за сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что Бишкек намерен продолжать развивать тесные экономические связи с Москвой, и заявил: «Мы расцениваем необоснованные санкции (Великобритании) как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию нашей формирующейся экономики».

Жапаров подтвердил готовность своей страны принять независимых международных аудиторов для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана. Он напомнил, что в 2024 году государства Евросоюза сами активно торговали с Россией, и объем товарооборота составил, в денежном выражении, 141 млрд долларов. То есть Великобритания, введшая санкции против банков Кыргызстана, сама наторговала с Россией на 2,2 млрд долларов.

«Говоря прямо, — сказал он, — кто-то оставляет за собой возможность сотрудничать с Россией в собственных интересах, но другим это запрещается».

Тем временем парламент Кыргызстана объявил о самороспуске – за него, по инициативе 32 депутатов, проголосовали 84 парламентария из 89. Досрочные выборы состоятся, по предварительным данным, 30 ноября по обновленной системе – страна будет разделена на 30 округов, в каждом из которых изберут по три депутата.

Очередные парламентские выборы в КР планировалось провести в ноябре 2026 года, и уже через два месяца — в январе 2027 года — должны пройти президентские выборы. Причина самороспуска парламента – на уровне предположений – тема отдельного разговора.

Ош становится IT столицей региона: строительство технологического хаба обойдется почти в 759 млн долларов, информирует Eurasia Today. Правительство Кыргызстана уже одобрило проект инвестиционного соглашения с одной из строительных компаний на реализацию проекта «Строительство многофункционального центра «IT-CITY OSH». Финансировать проект в два этапа будет государство.

Сообщается, что проект «IT-CITY OSH» входит в более широкий план развития Ош-Сити — превращения города в технологический хаб региона с жилыми, коммерческими, социальными и IT-компонентами. Проект ориентирован на стимулирование создания новых рабочих мест, удерживание кадров в южном регионе страны и уменьшение оттока специалистов в столицу или за рубеж.

Подчеркивается также, что с точки зрения инвестиционного режима подписание соглашения с государством дает инвестору гарантии защищенности вложений и определенности правового режима.

Таджикистан

Президент республики Эмомали Рахмон на дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года полностью соответствует целям устойчивого развития. При этом он выразил сожаление, что развивающиеся государства, особенно горные и не имеющие выхода к морю (такие как Таджикистан) сталкиваются со многими проблемами и трудностями в достижении этих целей.

По словам Рахмона, уязвимые страны ощущают необходимость принятия серьезных мер по обеспечению финансирования и улучшению доступа к финансовым ресурсам. Несмотря на скоординированные усилия в этом направлении, объем финансирования развития со стороны международного сообщества по-прежнему не может удовлетворить имеющиеся потребности РТ.

Ситуация, убежден Рахмон, требует срочного реагирования, выделения дополнительных средств и пересмотра подходов к международной финансовой системе: «Необходимо принять эффективные меры в области финансовой поддержки, включая списание задолженности».

МИД Таджикистана отвергло возможность вступления республики в Евразийский экономический союз, передает Asia-Plus со ссылкой на начальника управления по странам СНГ внешнеполитического ведомства республики Шарафа Рахими.

Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, и на брифинге, посвященном предстоящему форуму, Рахими заявил, что вопрос вступления Таджикистана в ЕАЭС на нем поднят не будет. «Мы даже не планируем рассматривать такую тему. Потому что предстоящие заседания связаны с вопросами сотрудничества и укрепления развития отношений между странами СНГ, а другой формат сотрудничества, по которому мы будем проводить саммит глав государств в Душанбе, связан с усилением интеграции между странами Центральной Азии и Россией», — сказал он.

Ранее некоторые российские СМИ сообщали, что в рамках октябрьских саммитов Таджикистан собирается объявить о решении вступить в Евразийский экономический союз.

Отметим, что тема членства Таджикистана в ЕАЭС обсуждается много лет, но Душанбе не спешит и изучает все плюсы и минусы вступления в экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении.

Туркменистан

США заблокировали попытку Багдада импортировать туркменский газ через территорию Ирана, сообщает Reuters. В соответствии с проектом контракта, Ирак планировал закупать у Туркменистана около 5 млрд кубометров газа с транзитом через Иран, где государственная Национальная иранская газовая компания (NIGC) должна была выступить посредником.

Ранее сообщалось, что Туркменистан и Ирак договорились о поставках в течение пяти лет по 9 млрд кубометров газа в год. А в прошлом году туркменские СМИ информировали, что Ашхабад и Багдад подписали соглашение о поставках 20 млн кубометров газа в день с использованием иранской трубопроводной системы.

В рамках сделки предполагалось, что финансовой компенсации Иран не получит, но сможет использовать до 23% объемов газа для собственных нужд. Кроме того, Багдад предложил привлечь международного наблюдателя для контроля соответствия сделки санкционному режиму США и правилам противодействия отмыванию средств.

Однако администрация Трампа отказалась одобрить сделку, сославшись на усиление давления на Иран в связи с его ядерными программами. По словам советника премьер-министра Ирака по вопросам электроэнергии Аделя Карима, реализация соглашения с Туркменистаном может вызвать санкции в отношении иракских банков и финансовых учреждений, поэтому контракт в настоящее время приостановлен.

Импорт газа из Ирана покрывал около трети потребностей Ирака в электроэнергии, а в 2024 году объемы поставок из соседней страны достигли 9,5 млрд кубометров. При этом Ирак сам добывает около 11 млрд кубометров газа в год, но значительная часть попутного газа сжигается из-за недостатка инфраструктуры и инвестиций.

В связи с блокировкой туркменского варианта власти Ирака рассматривают альтернативные решения, включая строительство инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. В рамках этих инициатив страна сотрудничает с крупными международными нефтегазовыми компаниями, такими как TotalEnergies, BP и Chevron — для ускорения реализации газовых проектов и расширения газовых электростанций.