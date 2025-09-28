Американский президент Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что агенты ФБР разжигали беспорядки на акции у Капитолия 6 января 2021 года.

По словам Трампа, в тот день у Капитолия было размещено 274 агента ФБР, которые, как он заявляет, действовали как «агитаторы и мятежники», а не как правоохранители.

Президент подчеркнул, что хочет знать личности каждого из агентов и их действия, а также предупредил, что занимавшему тогда пост директора ФБР Кристоферу Рэю предстоит «дать серьезные объяснения».