Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что ВС Украины продолжат наносить ответные удары по России в ответ на атаки по территории страны.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы принудить [Россию] к дипломатии. Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, «семерки» и «двадцатки»», — написал он, комментируя ночные удары ВС РФ по Украине.

По словам Зеленского, в ходе массированной атаки ВС РФ в ночь на 28 сентября было задействовано около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».