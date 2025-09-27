Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу перед почти пустым залом. По словам Эрдогана, многие делегации покинули зал и освистали израильского лидера.

«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид», — отметил турецкий президент, добавив, что из-за этого обстоятельства Нетаньяху был вынужден выступать перед пустыми креслами.

Эрдоган подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и принять меры для защиты мирного населения.