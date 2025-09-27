Швеция и Финляндия создали новую совместную ударную бригаду численностью 4–5 тысяч военнослужащих, расположенную вблизи финской Лапландии, сообщает Iltalehti.

Основу формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, имеющей опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Бригада включает пять батальонов и подразделения обеспечения. Чтобы ускорить введение в боевую готовность, вооружение — включая шведские самоходные гаубицы Archer с дальностью поражения до 50 км — разместили заранее в Лапландии.

В случае вооруженного конфликта бригаду поддержат с воздуха британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Наряду с этой бригадой на постоянной основе в регионе будут дислоцированы от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих. Вместе силы Швеции и Финляндии по численности сопоставимы с российскими подразделениями, развернутыми на северном направлении.