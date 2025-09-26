Азербайджан призвали активнее привлекать рабочих из Бангладеш. В частности, с таким призывом выступил советник по вопросам труда и занятости из Бангладеш Сахават Хоссейн во время двусторонней встречи с министром труда и социальной защиты Азербайджана Анаром Алиевым в Баку. Об этом Minval сообщает со ссылкой на издание New Age.

Во время встречи обсуждались вопросы повышения уровня жизни рабочих из Бангладеш, безопасности труда, визовых процедур и других льгот.

Советник подчеркнул необходимость расширения технического сотрудничества для обеспечения прав и социальных гарантий бангладешских рабочих, трудящихся в Азербайджане. Он также выступил с предложением укрепить сотрудничество между странами — членами Организации исламского сотрудничества.

Хоссейн обратился к азербайджанскому министру с просьбой привлекать больше квалифицированных специалистов из Бангладеш, а также отметил важность расширения технического взаимодействия в сфере труда и инвестиций в специальные экономические зоны в Бангладеш.

Как прокомментировала Minval член Общественного комитета при Государственной миграционной службе Кямаля Мамедова, иностранцы могут устроиться на работу в Азербайджане при соблюдении законодательства в области трудовой миграции.

«У нас есть законодательная база и ключевые требования к иностранцам, то есть это обязательное наличие рабочего разрешения (work permit) и индивидуального разрешения на трудовую деятельность. Если специалиста пригласила компания, то она обязательно должна обратиться с запросом в Минтруда. У людей должны быть соответствующие документы, дипломы, соответствующая квота, которая ежегодно выделяется со стороны нашего государства. В принципе, у нас выдача разрешений на работу осуществляется в рамках квоты на трудовую миграцию. Квота ежегодно утверждается Кабинетом министров Азербайджана», — отметила Мамедова.

По её словам, квота определяется в зависимости от ситуации на внутреннем рынке труда. Проводится соответствующий анализ, изучается наличие вакансий, которые не могут занять местные граждане, и присутствие необходимости в иностранных специалистах.

«Политика Азербайджана отдаёт приоритет трудоустройству своих граждан, то есть они в первую очередь должны приниматься на работу, а потом уже иностранцы. Однако если в Азербайджане специалистов в определённой сфере не существует, тогда можно обращаться к услугам иностранных граждан», — пояснила представительница Общественного совета.

Трудовая квота для иностранцев оглашается за месяц до конца года. При этом есть определённая категория иностранных граждан, освобождённых от получения разрешения на работу. Например, в числе таковых — специалисты в области IT-технологий, либо работники компаний-резидентов промышленных парков в Азербайджане. Освобождаются от получения разрешений профессора, а также участники крупных межгосударственных проектов.

Но если речь идёт о получении разрешения для рабочих, то сегодня в Азербайджане имеется достаточный внутренний потенциал в этой области.