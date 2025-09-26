Слова имеют важное значение только тогда, когда за ними стоят реальные действия. Об этом Minval Politika сказал политический консультант из Украины, военнослужащий Александр Антонюк, комментируя одно из последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Напомним, американский лидер заявил, что Украина при поддержке Европейского союза и НАТО способна вернуть все свои территории и назвал Россию «бумажным тигром», которому вскоре грозят ещё большие экономические проблемы. Украину же Трамп описал как сильное и мужественное государство.

«Последние заявления Дональда Трампа снова вызвали оживлённую дискуссию вокруг будущего Украины и войны с Россией. Это важное изменение риторики, которое формирует общий настрой, но слова имеют настоящее значение только тогда, когда за ними стоят конкретные действия: поставки оружия, финансирование, санкции, совместные политические шаги», — сказал эксперт.

Что касается версии о возвращении всех захваченных украинских территорий, политолог отметил, что это вполне реально, «но только при условии длительной и системной поддержки партнёров и правильно выстроенной стратегии, которая делает ставку на технологии, разведку и нелинейные военные действия».

«Это не будет короткая и зрелищная операция, а серия сложных и синхронизированных шагов: дальнобойные удары, контроль воздушного пространства, разведывательные сети, киберсилы и специальные подразделения», — добавил Антонюк.

Кроме того, он подчеркнул, что экономическая ситуация в России играет на пользу Украине. «Санкции, ограниченный доступ к технологиям, отток инвестиций и кадров постепенно подрывают ресурсную базу Кремля. Военные расходы истощают бюджет, логистика падает, рубль находится под давлением, а социальная напряжённость в регионах растёт. Даже при формальной мобилизации способность России вести масштабные боевые действия ослаблена», — убеждён эксперт.

Политолог также упомянул технологический компонент войны в Украине как ещё один важный фактор преимущества: «Дроны, спутники, системы радиоэлектронной борьбы, кибероперации и сетецентрические системы дают Украине возможность действовать точечно и эффективно, снижая человеческие потери и затраты времени».

Современная, по его словам, история знает прецеденты: «Азербайджан после продолжительного тридцатилетнего карабахского конфликта, во время которого произошло две крупные войны, смог вернуть свои территории благодаря технологическому превосходству, современным дронам, точной артиллерии и координации с Турцией. Для нас ваш опыт — это пример того, как технологии и поддержка союзника могут изменить расклад сил».

«Конечно, Украина имеет более сложную задачу, ведь мы противостоим ядерной державе с большим ресурсным и мобилизационным потенциалом. Но при постоянной поддержке Европы и НАТО, интеграции технологий и спецопераций и использовании внутренних слабостей Кремля возвращение всех украинских земель — не фантазия, а реальный сценарий.

Таким образом, заявления Дональда Трампа можно воспринимать как сигнал, знак того, что мир признаёт способность Украины победить. И теперь главное — превратить этот сигнал в конкретные действия, которые усилят наш суверенитет и приблизят момент восстановления нашей территориальной целостности», — заключил Антонюк.