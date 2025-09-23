Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и отвоевать всю свою территорию, вернув ее в изначальные границы.

Об этом в соцсети написал президент США Дональд Трамп.

«После того как я глубоко изучил и полностью понял военную и экономическую ситуацию вокруг Украины и России, а также увидел экономические проблемы, которые она создает для России, я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, которое позволяет ей сражаться и ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ, вернув себе всю территорию в её первоначальных границах.

С течением времени, проявив терпение и заручившись финансовой поддержкой Европы и, в особенности, НАТО, восстановление исходных границ, откуда началась эта война, — это вполне реальный вариант. Почему бы и нет?

Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую настоящая военная держава выиграла бы менее чем за неделю. Это не делает честь России — напротив, она всё больше выглядит как «бумажный тигр».

Когда люди, живущие в Москве и других великих городах, посёлках и районах по всей России, поймут, что на самом деле происходит в этой войне — когда они увидят, что становится почти невозможно заправиться бензином из-за огромных очередей, и все остальные проблемы их военной экономики, в которой большая часть средств уходит на войну с Украиной, которая проявляет великое мужество и становится всё сильнее, — тогда Украина сможет освободить свою страну в её изначальных границах, а может быть, и пойти дальше!

Путин и Россия находятся в СЕРЬЁЗНЫХ экономических трудностях, и сейчас — время для Украины действовать.

В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы они могли использовать его по своему усмотрению.

Удачи всем!», — отметил он.