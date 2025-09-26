Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало мощным политическим месседжем, отражающим приоритеты Азербайджана как на внутреннем, так и на международном уровне. В своей речи глава государства акцентировал внимание на исторически важной теме — нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Большое внимание в выступлении было уделено процессу восстановления освобождённых территорий. Президент подробно рассказал о масштабных проектах в сфере инфраструктуры, экологии, градостроительства и социальных услуг, которые уже реализуются. По его словам, эти усилия направлены не только на возрождение разрушенных районов, но и на обеспечение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Президент также выразил уверенность, что проведение Всемирного форума по урбанизации ООН в Баку в 2026 году станет не только признанием усилий Азербайджана, но и возможностью поделиться успешным опытом в сфере устойчивого развития городов.

Отдельный блок выступления был посвящён региональному сотрудничеству. Президент подчеркнул стратегическое значение совместных транспортно-логистических проектов с Турцией, а также укрепление связей с Центральной Азией. Он отметил, что эти инициативы уже формируют новую архитектуру регионального взаимодействия, где Азербайджан играет роль ключевого звена.

Затронул Ильхам Алиев и экологические вызовы. Особое внимание он уделил вопросу обмеления Каспийского моря, выразив мнение, что это не столько последствие климатических изменений.

О главных посылах выступления президента на сессии ГА ООН высказался в беседе с Minval Politika политолог Фархад Мамедов.

По его мнению, Ильхам Алиев эффективно использовал трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы представить Азербайджан как страну, не только восстановившую свою территориальную целостность, но и задающую конструктивную повестку в регионе.

Мамедов отметил, что президент Азербайджана подчеркнул важность соблюдения международного права, продемонстрировав, как справедливая борьба, соответствующая Уставу ООН и принципам международного права, может восстановить баланс и укрепить суверенитет.

«Президент показал, как можно и нужно восстанавливать авторитет международного права. Пример Азербайджана — это пример справедливой войны, приведшей к восстановлению территориальной целостности и суверенитета», — отметил эксперт.

По словам политолога, в своей речи Ильхам Алиев не ограничился военной или внешнеполитической повесткой. Он чётко обозначил мирные инициативы Баку, включая намерение достичь прочного мира с Арменией, что, по мнению Мамедова, подчёркивает ответственную позицию азербайджанского руководства.

Особый интерес, по словам эксперта, вызвали акценты на восстановлении освобождённых территорий, развитии логистических коридоров и экологических проблемах, в частности ситуации в Каспийском регионе.

«Президент заявил, что обмеление Каспия — не просто следствие изменения климата. Это рукотворная проблема, и если пять прикаспийских государств не справляются самостоятельно, её необходимо поднимать на международном уровне», — подчеркнул Фархад Мамедов.

В целом, по мнению политолога, Азербайджан продемонстрировал зрелую и стратегически выверенную внешнеполитическую линию, ориентированную на устойчивое развитие, укрепление регионального взаимодействия и продвижение справедливого порядка на международной арене.