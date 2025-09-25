Военнослужащие Государственной службы специальной связи и информационной безопасности награждены медалью «За военные заслуги».
Cоответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
За образцовое исполнение служебных обязанностей награждены:
Мамедзаде Кянан Камиль оглу – подполковник
Саниев Халид Бахман оглу – подполковник
Шахмалиев Вагиф Шаиг оглу – подполковник
Агаев Вусал Мирзага оглу – капитан
Мовламов Физули Салех оглу – капитан
Мусаев Мирвахид Миралям оглу – капитан
Шалиев Шахин Эльдар оглу – капитан
Алиева Масума Теймур гызы – старший лейтенант.