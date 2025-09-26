Как известно, в Нью-Йорке проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой предусмотрены не только официальные заседания, но и двусторонние встречи между лидерами различных государств. Одной из таких стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первая с 2019 года. Примечательно, что переговоры между главами государств проходили на английском языке несмотря на то, что оба свободно владеют русским.

Кроме того, Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News, в котором заявил о своей готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на территории Казахстана. Однако реакция казахстанской стороны не была однозначной. Президент Токаев, комментируя данную инициативу, подчеркнул, что республика готова предоставить свою территорию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. При этом он уточнил, что Казахстан не претендует на роль посредника в урегулировании конфликта.

«Мы готовы предоставить площадку для переговоров на всех уровнях. Но называть Казахстан посредником — это преждевременно. Мы не сторона конфликта», — отметил Токаев.

По его мнению, ожидать заключения мирного соглашения в условиях продолжающихся боевых действий — «нереалистично» .

Чтобы разобраться в причинах такой позиции, редакция Minval Politika обратилась за комментарием к казахстанскому политологу Руслану Тусупбекову.

По словам эксперта, заявление Токаева было вполне ожидаемым и отражает взвешенную позицию опытного дипломата. Он напомнил, что глава Казахстана имеет богатый опыт работы в международных структурах, в том числе занимал пост генерального директора отделения ООН в Женеве и заместителя генерального секретаря ООН.

«Казахстан действительно может предоставить технические условия и инфраструктуру для проведения переговоров. Наша страна могла бы стать достаточно удобной площадкой для такой встречи. Мы же хорошо подходим по многим параметрам. Самое главное — казахи издревле были признанными миротворцами. Умение мирить противников и мириться самому, находить компромиссы было характерной чертой наших предков. Но выступать посредником, а тем более соучастником этого процесса, республика не готова. Мы не являемся стороной конфликта, не заинтересованы напрямую, да и не обладаем весом в международной политике на уровне Турции или европейских стран», — поясняет Тусупбеков.

Политолог также обратил внимание на сложность и глубину самого конфликта между Россией и Украиной.

«Это не просто вооружённое противостояние — это исторический, геополитический и территориальный конфликт. И поэтому позиция Казахстана в данном случае выглядит абсолютно логичной», — считает он.

Отдельное внимание в обществе вызвало обсуждение возможной встречи на казахстанской территории. Ещё до заявления Токаева в социальных сетях граждане страны высказывали опасения относительно потенциальных рисков. Многие подчеркивали, что, хотя Казахстану было бы почётно стать площадкой для переговоров, это может быть сопряжено с определёнными угрозами.

Комментируя общественные настроения, Руслан Тусупбеков отметил, что обеспокоенность казахстанцев во многом связана с вопросами безопасности.

«Казахстан географически расположен слишком близко к России, и в случае проведения переговоров люди опасаются за безопасность, в первую очередь — украинской делегации. Это реальное беспокойство, и его нельзя игнорировать», — отметил он.

Таким образом, позиция официальной Астаны остаётся сдержанной и прагматичной: республика готова предоставить нейтральную территорию для диалога, но не стремится брать на себя роль посредника в сложном и многослойном конфликте.