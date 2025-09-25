Признание Палестины рядом ведущих западных держав – это, прежде всего, политическое давление на Израиль в условиях начала новой операции в Газе. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал израильский политолог Константин Пахалюк.

Напомним, недавно ряд стран — Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Португалия, Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта — заявили о признании палестинского государства.

В Израиле, конечно, раскритиковали действия упомянутых стран, подчеркнув, что это не принесёт мира ни израильскому, ни палестинскому народу, несмотря на заверения о том, что признание не предусматривает роли ХАМАС в правительстве и сферах безопасности.

«Это явное свидетельство того, что западное общественное мнение находится на стороне палестинцев, и какую бы войну против террористов мы ни вели, вопросы гуманитарного снабжения некомбатантов противника должны находиться на одном из первых мест. Это не просто вопрос гуманизма, а прагматики», — сказал эксперт.

Он указал, что страны, признавшие палестинское государство, «понимают под его выразителями администрацию на западном берегу реки Иордан. Однако это не решило имеющихся проблем. Не решит и сейчас».

«Для Израиля текущая война — это не просто война против ХАМАС. В октябре 2023-го Израиль был атакован из сектора Газа, затем — из Ливана («Хезболла»), потом — из Йемена (хуситы) при поддержке Сирии и Ирана. Сейчас стратегическая ситуация иная: «Хезболла» разбита, и её разоружение — проблема ливанских властей; хуситы продолжают регулярно обстреливать Израиль, но стратегически они не опасны; у нового правительства в Сирии свои проблемы; Иран понёс чувствительные потери во время июньской 12-дневной войны. На повестке дня — ХАМАС в Газе и гуманитарное положение местных жителей. Можно сколько угодно обсуждать будущее Палестины и Газы, но пока никто, включая Израиль, не уничтожил ХАМАС», — отметил политолог.

Пахалюк с сожалением отметил, что, несмотря на все разговоры, за последние годы наблюдается провал идеалов ответственного международного сообщества: «Никто не захотел реально помогать уничтожать террористов, брать ответственность за мирных жителей и в перспективе восстанавливать Газу. То есть давление на Израиль мы видим, реальных действий — минимально».

«Доминирующая точка зрения в Израиле, озвученная и нынешним крайне правым правительством: теракт 7 октября не должен привести к созданию палестинского государства, ибо это будет оправданием терроризма. В меньшинстве находятся те, кто считает, что 7 октября — это результат нерешённости вопроса размежевания, провала соглашений в Осло, а потому именно сейчас и настало время рубить гордиев узел», — указал он.

Проблема израильско-палестинского конфликта, по мнению аналитика, заключается вовсе не в том, что Палестину кто-то не признаёт: «Есть комплекс проблем. Во-первых, вопрос безопасности — после 7 октября в Израиле мало верят в добрую волю палестинских лидеров, мало верят в международные гарантии, которые, например, в случае с Ливаном полностью провалились в октябре 2023-го».

«Правительство в Рамалле коррумпировано, Абу Мазен стар и дряхл, радикалы из ХАМАС в тяжёлом положении, но не разгромлены, они продолжают контратаковать и расстреливать мирных палестинцев за связи с еврейским государством. И да, они не отказались полностью от идеи уничтожить всё еврейское государство при удобной возможности», — добавил Пахалюк.

Вторая проблема, продолжил мысль эксперт, — это проблема территорий и размежевания с западным берегом.

«Тут очень много составляющих, например, военно-стратегическая. Западный берег — это горные возвышенности, которые врезаются в центр Израиля, и отказ от контроля над ними видится военными как стратегическая угроза. Нет у Израиля оперативной глубины, чтобы отражать возможное нападение», — указал политолог.

По его словам, есть проблема еврейских поселенцев — их более 600 тыс., «правда, большая часть сосредоточена в условных приграничных районах и, как ещё в середине нулевых предлагала совместная палестино-израильская Женевская инициатива, можно пойти путём обмена территориями».

«Правда, недавнее решение застройки сектора Е1 в Иерусалиме фактически ставит крест — в случае выполнения — на возможности простого (без выселений) разделения «еврейского» и «арабского» Иерусалима. Более того, непонятно, что будет с инфраструктурой на западном берегу, в зоне C, которую контролирует Израиль и которая используется ежедневно израильтянами для тех же быстрых поездок с севера на юг. Плюс напомню, что если Палестина будет создана, то тогда она сможет смело претендовать на одно из крупнейших газовых шельфовых месторождений, которое окажется в её исключительной экономической зоне», — обрисовал Пахалюк.

Но главная проблема, отметил он, — отсутствие доверия между двумя народами.

«Многие в Израиле считают, что «дай им волю, они нас здесь перережут». Атака 7 октября, постоянные обстрелы вплоть до сегодняшних дней — выглядят как весомые доказательства. Международное сочувствие в адрес палестинцев в совокупности с речевой агрессией в социальных сетях со стороны неумных левых активистов только усиливают чувство жизни в осаждённой крепости.

Многие палестинцы также боятся, что «вот чуть-чуть, и Израиль проведёт этническую чистку». Характер действий в секторе Газа, расширение поселений и периодически случающиеся акты насилия со стороны поселенцев, а также локальные операции ЦАХАЛ на западном берегу — всё это также заставляет страхи воспринимать серьёзно. Конечно, есть правые, мечтающие об аннексии, но, согласно опросам, большинство граждан сегодня за прекращение войны и урегулирование. Люди устали от войны — и это важно, что создаёт потенциальное окно возможностей в совокупности с выборами в следующем году», — заключил Пахалюк.