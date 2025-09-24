Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что президент США Дональд Трамп «попал в альтернативную реальность».

«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Как слаба Россия». В этой реальности Киев побеждает, Россия порвана в клочья», — написал Медведев.

Он также предположил, что президент США «вернётся» и в ближайшие дни предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию. Замглавы Совбеза отметил, что частая смена позиции является сутью успешного управления через социальные сети.