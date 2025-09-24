Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал, что контрнаступление украинской армии в 2023 году оказалось безрезультатным из-за нехватки сил и средств, а операция в Курской области не достигла поставленных целей.

По его словам, российские войска добиваются продвижения за счет тактики постепенного «выдавливания», которая исключает крупные маневры вроде окружений. В качестве примера Залужный привел украинский рейд в Курской области, назвав его неудачной попыткой внезапного удара.

Он отметил, что локальные прорывы на узких участках фронта при отсутствии достаточных резервов не способны перерасти в оперативный успех. Более того, россияне сумели использовать свои технологические и тактические преимущества, сорвав развитие наступления и позже сами предприняв ограниченное продвижение.

«Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — подчеркнул Залужный. По его словам, выводы из этих неудач заставили Украину пересмотреть стратегию ведения войны.