В Баку завершился Международный инвестиционный форум, собравший представителей бизнеса, правительства и международных организаций для обсуждения перспектив экономического развития региона. Одним из участников форума стал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза. В связи с его участием в мероприятии Minval Politika обратилcя к нему с вопросами. Брайза раскрыл свою позицию по важным темам.

— Как Вы оцениваете прошедший в Азербайджане Международный инвестиционный форум?

— Я считаю, что I Международный инвестиционный форум в Азербайджане, прошедший на впечатляющей площадке Seabreeze и организованный министром экономики Микаилом Джаббаровым совместно с AZPROMO под руководством Юсифа Абдуллаева, был проведён на высоком уровне. Я впервые увидел столь беспрецедентный уровень уверенности со стороны азербайджанского руководства в отношении экономического будущего страны.

Представители власти представили стратегическое видение, значительно выходящее за рамки традиционных сфер — логистики, транспорта, Зангезурского коридора и нефтегазовой отрасли. Они говорили о передовых подходах в развитии возобновляемой энергетики, медицинского и оздоровительного туризма, научно-образовательных кластеров, агробизнеса и других перспективных направлений. Главный посыл был очевиден: Азербайджан, укрепив свою территориальную целостность, стал более амбициозным и теперь смотрит далеко за пределы региона, особенно в сторону Ближнего Востока.

В частности, министр Джаббаров в ходе пленарной сессии отметил, что, несмотря на сохраняющееся значение связей с Европой, Азербайджан теперь также рассматривает себя как часть Ближнего Востока. Этот вектор был подтверждён и последними событиями: всего несколькими неделями ранее Баку принял встречу министров иностранных дел Израиля и Сирии, а также начал поставки природного газа в Сирию через Турцию.

Форум стал отражением растущей уверенности Азербайджана, а также его расширяющихся геополитических и экономических амбиций. Он создал вдохновляющую и позитивную атмосферу, объединив местных и международных участников, заинтересованных в изучении новых инвестиционных возможностей в различных секторах и регионах с участием Азербайджана.

— Как Зангезурский коридор, который также называют «маршрутом Трампа», может повлиять на будущее региона и его экономические перспективы?

— «Дорога Трампа к международному миру и процветанию», как в Азербайджане называют Зангезурский коридор, может оказать преобразующее влияние на весь Южный Кавказ. Пролегая от Азербайджана через территорию Армении, соединяясь с Нахчываном и далее выходя на восток Турции, этот маршрут обещает активизировать инвестиции, способствовать экономическому росту и укрепить региональную взаимосвязанность. Новые транспортные артерии, для передачи данных, нефти, природного газа, грузов и возобновляемой энергии, способны сформировать динамичную региональную сеть, привлекающую внимание и капитал со всего мира.

Даже страны, не находящиеся непосредственно на «Дороге Трампа», такие как Грузия, могут получить выгоду. Грузия уже играет ключевую роль как транзитный узел между Азербайджаном, Черным морем и Турцией.

Тем не менее реализация проекта сталкивается с серьёзными политическими препятствиями. Потенциальные инвесторы будут готовы вкладывать средства лишь при наличии устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Однако заключение мирного соглашения вряд ли возможно без внесения изменений в Конституцию Армении, в частности, без устранения формулировок, содержащих территориальные претензии к Азербайджану. Премьер-министр Никол Пашинян публично признал, что Армения должна сделать этот шаг, если действительно стремится к миру.

Однако процедура сложна: изменения должны быть одобрены двумя третьих депутатами армянского парламента, а затем вынесены на всенародный референдум. Сроки реализации и уровень внутреннего сопротивления пока трудно прогнозировать.

Дополнительные сложности могут создать внешние силы, особенно Россия, которая, вероятно, будет против подобных изменений. Москва не заинтересована в создании стратегического коридора, особенно того, который символически называют «Дорогой Трампа», проходящего через Армению, страну, традиционно зависящую от российской поддержки в сфере безопасности.

— Как считаете, может ли Дональд Трамп повлиять на исход войны России против Украины, а также на конфликт между Израилем и Палестиной?

— Мой ответ, безусловно, да. Это понимают во всём мире. Именно у президента Трампа в руках находится ключ к разрешению обоих конфликтов. Если бы он решил ввести более жёсткие санкции против России и против стран, продолжающих покупать российскую нефть, как он ранее уже угрожал, у Владимира Путина вскоре бы закончились финансовые ресурсы для продолжения войны в Украине.

Аналогичным образом, если бы Трамп оказал давление на правительство Израиля, скажем, отказался бы от предоставления военной и финансовой помощи, премьер-министр Биньямин Нетаньяху лишился бы возможностей вести боевые действия и потерял бы ещё больше политического веса внутри страны. Вполне вероятно, он не смог бы сохранить пост главы правительства. Для подавляющего большинства израильтян стратегическое партнёрство с США остаётся краеугольным камнем внешней политики. Любой премьер-министр, утративший поддержку президента Соединённых Штатов, вряд ли сможет удержаться у власти.