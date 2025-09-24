Война в Украине завершится за столом переговоров, а не военным путем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Мы провели встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные разговоры, делая все возможное для урегулирования, завершения этого конфликта, который не может закончиться военным путем. Он завершится за столом переговоров», — добавил дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать прилагать максимум усилий, чтобы ускорить окончание кризиса и добиться установления мира через переговоры.

По его словам, вашингтонская администрация продолжит делать все возможное для прекращения украинского конфликта. «Эта война должна прекратиться. И мы делали и будем делать все, что можем, чтобы прекратить ее», — заявил он.