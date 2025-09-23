Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в Украине затянется на продолжительное время. По его словам, российская экономика находится «в ужасном состоянии» и «рушится», в то время как Украина «очень успешно сдерживает огромную армию».

Трамп отметил, что для России война должна была завершиться быстро, однако этого не произошло. «Россия не выглядит такой выдающейся», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о действиях НАТО в случае сбития российского самолета, Трамп заявил, что «это зависит от обстоятельств».

На вопрос о доверии к президенту России Владимиру Путину Трамп ответил: «Я сообщу вам примерно через месяц».

