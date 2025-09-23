Арест бизнесмена Аднана Ахмедзаде, ранее занимавшего руководящую должность в одной из ключевых структур нефтяной отрасли Азербайджана, остаётся главной новостью в стране. Хотя официальные обвинения пока не раскрыты в полном объёме, сам факт задержания фигуры такого уровня уже вызвал волну вопросов и предположений как в экспертных кругах, так и в обществе.

В публичном пространстве уже циркулируют версии, согласно которым дело может быть связано с вмешательством в состав экспортируемой нефти, предположительно путём её смешивания с другими компонентами.

Даже на уровне этих предположений вопрос приобретает стратегическую важность: речь идёт не просто о возможных злоупотреблениях, а о действиях, способных нанести серьёзный ущерб экономике страны, подорвать доверие международных партнёров и повлиять на репутацию национального нефтяного сектора.

Скандал разгорается вокруг человека, чья деятельность напрямую была связана с управлением ресурсами стратегического значения. Остаётся открытым вопрос: какой урон мог быть нанесён экономике страны и каковы долгосрочные последствия?

Чтобы оценить ситуацию и понять возможный масштаб влияния этого дела на нефтяной сектор, Minval Politika обратился за комментарием к председателю Центра нефтяных исследований Ильхаму Шабану.

Эксперт отметил, что происходящее на рынке нефти в последние месяцы вызывает серьёзные вопросы и указывает на определённые просчёты. По его словам, Азербайджан с 1998 года является экспортёром нефти с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли».

Рассуждая о значении инцидента для нефтяного сектора, Ильхам Шабан напомнил о роли стратегических проектов, с которых начался экспорт азербайджанской нефти на мировые рынки.

«То есть уже 27 лет мы выходим на мировой рынок за счёт нашего крупнейшего проекта, блока „Азери-Чираг-Гюнешли“. И впервые произошёл такой случай — раньше ничего подобного не было», — подчеркнул эксперт.

Пока официальные подробности по делу отсутствуют, и ни характер, ни масштаб возможного ущерба не озвучены. Однако, как отметил Ильхам Шабан, скорее всего, в течение четырёх месяцев, которые Аднан Ахмедзаде, предположительно, проведёт под арестом, начнут проясняться и конкретные факты. При этом он напомнил, что ещё до задержания в информационном поле начали появляться тревожные сигналы.

«В частности, в прессе сообщалось, что Румыния отказалась от покупки одной партии азербайджанской нефти. Почти одновременно появилась другая новость о том, что Казахстан приостановил транспортировку нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Позже, в сентябре, было объявлено о возобновлении поставок. Хотя последствия этого решения пока не оценены официально, сам факт полуторамесячной приостановки можно расценивать как, пусть и незначительный, но всё же урон для Азербайджана», — пояснил он.

Говоря о прозрачности информации в нефтяной отрасли, Ильхам Шабан также затронул вопрос транзитных поставок. По его словам, в официальной статистике отражается лишь общий объём нефти, прокачанной по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, но отсутствует детализация по странам-отправителям.

Эксперт обратил внимание на то, что официально учитывается лишь объём «транзитной нефти», проходящей по трубопроводу БТД, но при этом не указывается, кто является её отправителем — Казахстан, Туркменистан или Россия. При этом он напомнил, что с 4 декабря 2022 года прекратили транспортировку российской нефти через этот маршрут в связи с санкциями, вступившими в силу 5 декабря.

Несмотря на это, Шабан подчёркивает, что компания BP ни разу официально не заявляла о приостановке прокачки нефти по трубопроводу БТД. «То есть нефть стабильно выходит на рынок», — отметил он.

По мнению Ильхама Шабана, если объединить экспортные объёмы Государственной нефтяной компании Азербайджана, а также проектов Абшерон, Шахдениз и других, совокупный показатель может превышать полмиллиона баррелей нефти в сутки.

Шабан также сослался на данные агентств Bloomberg и Reuters, согласно которым с середины июля азербайджанская нефть продаётся с наценкой всего в 35–40 центов, тогда как ранее этот показатель составлял 1–1,5 доллара.

Он выразил обеспокоенность и по поводу того, что Государственный нефтяной фонд раньше публиковал ежемесячные отчёты о доходах с месторождений «Шахдениз» и «АЧГ», но теперь предоставляет лишь полугодовые данные.

«Если бы данные за июль, август и сентябрь были доступны, можно было бы понять, что происходило в этот период», — отметил Шабан.

По его словам, за последние три месяца цена на мировом рынке оставалась стабильной — в пределах 65–67 долларов за баррель.

«В последние месяцы объёмы экспорта и цены на нефть оставались на примерно одном уровне, то есть, теоретически, доходы не должны были снижаться. Однако без доступа к полным данным делать однозначные выводы невозможно. Поэтому сейчас трудно, а может быть, и вовсе невозможно точно что-либо сказать», — заключил он.

Дополнение. Пока материал готовился к публикации, стало известно, что активы Аднана Ахмедзаде арестованы.

Наложен арест на квартиру бизнесмена в Port Baku, его рынок, а также несколько новых квартир, недавно приобретённых им в «Sea Breeze», и многочисленные автомобили, пишут СМИ.

Кроме того, заблокированы счета самого Аднана Ахмедзаде и его супруги Гюльсафы Джафаровой в азербайджанских банках.