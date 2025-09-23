США начали реализацию соглашений, подписанных 8 августа в Вашингтоне. Об этом заявила посол США в Армении Кристина Квин на дискуссии «Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности».

По ее словам, Баку и Ереван должны подписать и ратифицировать парафированное в Вашингтоне мирное соглашение. «Чем раньше будет заключен мир, тем быстрее будут реализованы его преимущества», — подчеркнула дипломат.

Квин также отметила, что дальнейшее улучшение отношений между Арменией и Турцией принесет значительную пользу не только обеим странам, но и всему региону.