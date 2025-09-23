В соответствии с планом мероприятий между Государственной пограничной службой Азербайджана и Пограничной службой Федеральной службы безопасности России в рамках взаимного визита пограничных кораблей прибрежных охранных служб Азербайджана и России 23 сентября текущего года сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ «Расул Гамзатов» прибыл в порт Баку.

В ходе визита предусмотрены обмен мнениями между делегациями Азербайджана и России о проведённых мероприятиях, обсуждение текущей оперативной ситуации в Каспийском море, анализ результатов взаимодействия в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий, а также уточнение процедур обмена информацией между пограничными ведомствами двух стран.

В рамках визита планируется проведение товарищеского футбольного матча между представителями прибрежных служб Азербайджана и России в Спортивном центре «Sərhədçi», а также взаимное посещение пограничных кораблей.

В рамках культурной программы для гостей организованы экскурсии в Центр Гейдара Алиева и Храм Атешгях, а также ознакомление с культурно-историческими памятниками города Баку.