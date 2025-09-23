22–23 сентября в Баку прошёл I Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF-2025), ставший одной из ключевых площадок для обсуждения будущего национальной экономики. Форум, проведённый под патронатом президента Ильхама Алиева и организованный Министерством экономики и агентством AZPROMO при поддержке аналитического центра The European House – Ambrosetti, собрал более 600 участников из 40 стран. Ведущие международные СМИ, включая Euronews, обеспечили широкое освещение, что подчеркнуло глобальный масштаб мероприятия.

Главная линия дискуссий — поиск места Азербайджана в перестраивающейся мировой экономике и снижение зависимости от углеводородного сектора. Этот акцент органично соотносится с государственной стратегией по развитию ненефтяного сектора, нацеленной на диверсификацию источников роста, расширение экспорта и создание устойчивой модели экономики.

Энергетический блок стал символом нового курса: соглашение с ACWA Power (Саудовская Аравия) о строительстве завода по опреснению воды стоимостью 1 млрд долларов США. Планируется, что объект на Каспии будет производить до 500 тыс. кубометров питьевой воды в сутки, что не только решает стратегическую проблему водных ресурсов, но и создаёт предпосылки для промышленного и сельскохозяйственного роста в регионах с дефицитом воды.

В транспортно-логистическом и туристическом секторе ключевым событием стало партнёрство национальной авиакомпании AZAL с Maldivian Airlines. Новые маршруты обеспечат ежегодное увеличение пассажиропотока примерно на 200 тыс. человек. Это укрепит роль Баку как транзитного узла между Европой и Азией, одновременно развивая туристический сектор, который уже сегодня приносит свыше 3% ВВП и рассматривается как одно из направлений диверсификации.

Наибольший по объёму инвестиций проект — развитие прибрежной зоны вокруг озера Бёюкшёр при участии инвесторов из ОАЭ. Стоимость оценивается в 5 млрд долларов США, а реализация создаст более 30 тыс. рабочих мест. Планируется возведение жилых и деловых кварталов, современных рекреационных зон и инфраструктуры, способной привлечь международный бизнес. По прогнозам, проект увеличит долю строительного сектора в ВВП на 1,5–2%, а также станет драйвером роста в сфере услуг. Проект всецело вписывается в принятый недавно генеральный план развития Баку и позволяет разгрузить деловой центр столицы за счёт создания множества локальных городских центров.

Отдельные панели были посвящены промышленности и цифровому развитию, что важно в условиях перевода экономики на новые, более высокотехнологичные рельсы. Обсуждались проекты локализации производств с привлечением иностранных инвесторов, внедрение финтех-решений, а также технологий искусственного интеллекта в государственном управлении и корпоративном секторе. В агробизнесе делался акцент на расширение экспорта в страны Ближнего Востока и ЕС. Уже обозначены планы по увеличению экспорта свежих фруктов и овощей на 20% в течение ближайших трёх лет, а также строительство новых перерабатывающих заводов в регионах, что позволит повысить добавленную стоимость продукции.

В здравоохранении обсуждались инвестиции в биотехнологии и фармацевтику. В рамках медицинского туризма прогнозируется рост числа иностранных пациентов на 15–20% ежегодно, что может превратить Азербайджан в региональный центр по направлениям кардиологии, офтальмологии и косметической медицины. Тем более что за последние десятилетия в стране была создана соответствующая инфраструктура в виде обеспеченных современным оборудованием клиник и даже целых санаторно-лечебных комплексов.

По итогам первого дня форума министр экономики Микаил Джаббаров объявил о подписании соглашений на сумму более 7 млрд долларов США. Это рекорд для подобных мероприятий в Азербайджане и подтверждение того, что инвестиционный климат страны становится всё более привлекательным.

Важно отметить, что второй день форума подчеркнул практическую направленность повестки. В центре внимания оказались механизмы государственно-частного партнёрства, которые позволят привлекать капитал в инфраструктурные и социальные проекты без чрезмерной нагрузки на бюджет. Финансовый сектор обсуждал вопросы расширения фондового рынка и внедрения цифровых решений для инвесторов. Отдельное внимание уделялось малому и среднему бизнесу, который обеспечивает около 26% занятости и рассматривается как ключевой элемент диверсификации.

В целом форум AIIF-2025 хоть и сыграл роль «пробного шара», но всё же красноречиво продемонстрировал, что Азербайджан выходит за рамки традиционного образа «нефтяной экономики». Новые проекты в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и цифровом секторе создают базу для устойчивого роста и интеграции в международные цепочки добавленной стоимости. Форум также показал, что ненефтяной сектор всё активнее становится не дополнением, а самостоятельным драйвером развития страны.