Власти Великобритании рассматривают возможность отмены сборов при оформлении «визы талантов», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, премьер-министр Кир Стармер изучает разные варианты привлечения в страну ведущих ученых, академиков и специалистов в области цифровых технологий. Цель инициативы — стимулировать экономический рост и инновационное развитие страны.

Financial Times отмечает, что этот шаг должен повысить привлекательность Великобритании на фоне ужесточения иммиграционной политики в США, где конкуренция за мировых специалистов также усиливается.