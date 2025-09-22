США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, решение о таких мерах может быть принято уже на этой неделе. Шесть источников подтвердили, что речь идёт о санкциях в отношении юридического лица в целом. Один американский чиновник уточнил, что обсуждение действительно ведётся, однако сроки возможного введения ограничительных мер пока не названы.

Источники также сообщили, что в Гааге уже состоялись экстренные внутренние совещания для обсуждения последствий возможных санкций. Кроме того, представители МУС провели встречи с дипломатами стран-участниц суда.