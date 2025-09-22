Reuters пишет, что Россия в 2025 году ожидает, что доходы от экспорта нефти и газа составят 200,3 миллиардов долларов. Это на 15% меньше показателей 2024 года (235 миллиардов долларов). Агентство отмечает, что после 2022 года доходы России от экспорта нефти и газа систематически снижаются, потери достигли 40%.

В отчёте Международного центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CRECA) также говорится: «С начала санкций Европейского союза, в 2022 году и до августа 2025 года, доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 40%. Это означает примерно 153 миллиарда евро убытков».

По заявлению центра, Россия пыталась компенсировать потери в европейском пространстве за счёт азиатского рынка. В настоящее время 47% сырой российской нефти закупает Китай, а 38% — Индия. Но это не является надёжной гарантией. Потому что индийский рынок нестабилен. У Китая же есть собственные амбиции в отношении России. Существующее сотрудничество Китая с Россией строится на политике большего использования и эксплуатации России.

До начала войны в Украине в 2022 году 30–40% объемов обеспечения Европы природным газом и 25–30% в обеспечении нефтью приходилось на долю России. На фоне вторжения в Украину и санкций она теряет своё участие на нефтегазовом рынке Европы. Теперь Москва пытается вернуть свою долю.

Для России надёжным рынком является Европа. Но Европа проводит иную политику. Пробел, образовавшийся на энергетическом рынке после отказа от энергоносителей России, ЕС стремится заполнить другими источниками. Европейская комиссия реализует стратегию снижения зависимости от России в рамках плана REPowerEU. Этот план предусматривает диверсификацию энергетики, увеличение доли чистых источников энергии, перестройку маршрутов импорта газа.

В области энергоснабжения Европа придаёт серьёзное значение Азербайджану. В 2022 году был подписан «Меморандум о стратегическом энергетическом партнёрстве» между Азербайджаном и Евросоюзом, целью которого является увеличение поставок газа. Согласно меморандуму, поставки должны достичь 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Для сравнения: до 2021 года этот показатель составлял 8,1 миллиард кубометров.

Азербайджан предпринимает и другие важные шаги для выполнения обязательств по меморандуму. На основании соглашения, подписанного с Туркменистаном в 2025 году, были устранены препятствия для строительства Транскаспийского газопровода (TCP). Длина TCP составит около 300 километров, и он предусматривает транспортировку туркменского газа через Каспийское море и Азербайджан в Европу. Это упростит поставки газа из Центральной Азии в Европу и повысит энергетическую безопасность.

Подписанное в этом году Азербайджаном соглашение с Казахстаном и Узбекистаном о «зелёном энергетическом коридоре» нацелено на соединение богатых солнечной и ветровой энергией регионов Центральной Азии с европейскими энергосетями через Азербайджан.

Таким образом, Россия рассматривает участие Азербайджана на европейском энергетическом рынке в статусе конкурента.

Если оценивать в нормальных условиях и по мировым стандартам, это естественная конкуренция, то есть нормальное явление. Но Россия никогда не ведёт конкуренцию цивилизованными методами, с помощью экономической эффективности или компромиссов. У неё есть свои собственные «правила» конкуренции. Контуры этих методов очень ясно проявляются в «деле Аднана Ахмедзаде», с которым столкнулся Азербайджан.

В качестве официальной причины ареста бывшего заместителя руководителя инвестиционного департамента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), бизнесмена Аднана Ахмедзаде указываются факты «диверсии против экономической безопасности и крупного хищения». Основной мотив уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности (DTX), заключается в «снижении качества нефтепродуктов Азербайджана и нанесении ущерба государству».

Издание Bizim.media отмечает, что Ахмедзаде, попав под влияние российской разведки, предал своё государство. Он участвовал в незаконной продаже российской нефти. Смешивая сырьё России с нефтепродуктами марки Azeri Light, он обеспечивал их продажу. В результате был нанесён удар по надёжности азербайджанской нефтяной промышленности и прозрачности рынка.

По приблизительным подсчетам, из-за разбавления цена нефти марки Azeri Light снизилась с 75 до 68,31 доллара. Это означает удешевление на 6,69 доллара за баррель. В результате экспортные доходы Азербайджана уменьшились на 2,01 миллиарда долларов, что составляет примерно 0,9% ВВП страны.

Но дело не только в материальных потерях. Действия Ахмедзаде подрывают имидж Азербайджана как надёжного партнёра на мировом нефтяном рынке. Этот факт уже озвучивается европейскими официальными лицами. Поэтому «уступка махинациям России» со стороны Ахмедзаде должна рассматриваться не только как хищение, но и как диверсия против государственных интересов.

Скандальный эксперт и блогер Юрий Подоляка, который скрывается на территории России и выступает против независимости Украины, 20 августа в своём статусе также вывел на обсуждение версию «российского следа» в скандале с загрязнённой нефтью.

В посте в соцсети блогер отметил, что у Баку возникли проблемы с экспортом нефти, и указал, что нанесённый материальный ущерб высок. По его словам, экономические убытки Баку составляют примерно 420–770 миллионов долларов. Подоляка привёл следующие расчёты:

– отказ европейских партнёров переработать 5 партий нефти (350 млн долларов),

– простой «загрязнённого» нефтяного танкера (70 млн долларов),

– непоставленные 6 партий нефти из терминала Джейхан (420 млн долларов),

– снижение ежедневной премии SOCAR в 30 млн долларов.

Особый интерес вызывает то, что Подоляка намекнул на политические причины инцидента. Глашатай российской политики отметил, что «после того, как Азербайджан присоединился к британо-турецкому альянсу и начал предпринимать шаги против России, он сталкивается с многочисленными проблемами». Иными словами, он прямо говорит, что «скандал с загрязнённой нефтью» — это предупреждение России Азербайджану.

Россия хочет, чтобы Азербайджан отошёл от «британо-турецкого альянса». Подоляка также озвучил угрозы от имени России: «Любое «событие» может повториться в любой момент». То есть провокации будут продолжаться. Он дал понять, что саботаж азербайджанской нефти продолжится, а диверсии России приобретут системный характер.

Разумеется, и Подоляка, и те, кто его направляет, ошибаются. Вытеснение России с европейского энергорынка и санкции являются результатом её собственной политики. А также её попыток использовать продажу энергоресурсов не в рыночном контексте, а как политическое оружие.

На протяжении многих лет Москва использовала энергоснабжение как средство политического давления. Особенно это касалось её доминирования в поставках газа и нефти. В 2006 и 2009 годах в результате политических споров Россия прекращала подачу газа в Европу, оказывая давление через энергоресурсы. Подобные действия угрожали энергетической безопасности Европы. После войны в Украине ЕС воспользовался ситуацией и вывел Россию со своего рынка.

Однако Россия игнорирует эти факты. Вместо того, чтобы скорректировать свои действия, она прибегает к новым методам давления. Организуя диверсии против экспорта азербайджанской нефти, она пытается удержать Европу в зависимости от себя.

Очевидно, что у России, в логике Подоляки, есть «свои правды и свои реальности».

Вероятность того, что нефтяное мошенничество, выходящее за пределы границ Азербайджана, было организовано Ахмедзаде в одиночку, мала. Всё больше оснований полагать, что в этом процессе участвует крупная сеть. Учитывая сложный механизм продажи нефти и её значение для государственной безопасности, эта версия усиливается. Не исключено, что за Ахмедзаде могут стоять какие-то крупные силы. Все анализы, связанные с версией «внешней силы», приводят к Москве.

Одна из версий связана и с пропагандистской стороной дела. Анализ показывает, что документы, появляющиеся в европейском медиапространстве, далеко не всегда отражают реальное мнение Европы. Видно влияние внешних факторов. Это стало в последние годы подтверждённой аргументами реальностью. Если раньше «российский след» проявлялся в обсуждениях «левых фракций» ПАСЕ и ПА ОБСЕ и в антиазербайджанских резолюциях, то теперь он просматривается в сфере медиа и НПО.

Так называемая «европейская пресса», находящаяся под влиянием российских акционеров, а также эмигрантская «матерная оппозиция» строят подачу новостей по «делу Аднана Ахмедзаде» на российских тезисах.

Парадоксально, что сама российская пресса молчит об этом инциденте. Поисковая система Google не выдаёт никаких ссылок на арест Аднана Ахмедзаде в российских СМИ. Хотя ранее они более активно освещали новости о «загрязнении азербайджанской нефти», и уж, конечно, не упустили бы возможность позлорадствовать над положением, в котором оказался Азербайджан.