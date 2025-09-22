Ереван рассчитывает на скорое заключение мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По его словам, установление добрососедских связей с Турцией также остается важным направлением внешней политики Армении.

«Сегодня перед нами открывается уникальный шанс для построения отношений на основе взаимного уважения. Их нормализация обеспечит стабильность и развитие всего региона, а также станет примером того, что затяжные противоречия могут быть решены путем переговоров и дипломатии», — отметил Рубинян.

По его словам, Армения готова уже сейчас приступить к установлению дипломатических контактов и открытию границ, и Ереван ожидает аналогичного шага со стороны Анкары.