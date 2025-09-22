В сентябре 2025 года сразу несколько стран, включая Великобританию, Канаду, Австралию и Португалию, официально признали Государство Палестина. Это стало частью новой дипломатической волны, спустя почти два года после масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более тысячи человек и сотни были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию в Газе, которая продолжается до сих пор и сопровождается растущим числом жертв среди мирного населения и нарастающим международным давлением.

Признания, ранее маловероятные со стороны западных столиц, теперь становятся реальностью. Это не просто символический шаг — это сигнал о смещении международного консенсуса и нарастающем недовольстве политикой Израиля даже среди его традиционных союзников. Это решение вызвало резкую реакцию со стороны Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением, обвинив эти страны в поощрении террора и пообещал ответ после возвращения из США.

«У меня есть чёткое послание для тех лидеров, которые признают Палестинское государство после ужасной резни 7 октября. Вы тем самым вознаграждаете террор», — заявил Нетаньяху, добавив, что не допустит создания независимого Палестинского государства на запад от Иордана. По его словам, Израиль продолжит усиливать еврейские поселения в Иудее и Самарии, а ответ на «последнюю попытку навязать террористическое государство» последует по возвращении из Вашингтона: «Ждите».

Звучит угрожающе: премьер Израиля пообещал «ответить» странам, признавшим Палестину. Что он имел в виду? Что за угроза стоит за этим заявлением? Словесная атака — или сигнал к новому этапу конфликта?

Для Minval Politika ситуацию прокомментировал политолог-востоковед Руслан Сулейманов. По его мнению, резкие высказывания Нетаньяху не означают, что Израиль перейдёт к конфронтации с Великобританией, Канадой или другими странами, недавно признавшими Палестину.

Эксперт считает, что основной ответ Израиля будет не дипломатическим, а военным и сосредоточится на Газе. Как он объяснил, отношения с Западом не претерпят существенных изменений, поскольку Израиль и так находится в затяжном конфликте с большей частью международного сообщества, осуждающего действия в Газе.

«Если даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был объявлен в Израиле персоной нон грата, то трудно ожидать, что Тель-Авив будет как-то особенно считаться с позициями других политиков, тем более целых государств. Израиль продемонстрирует, что ему абсолютно всё равно на решения Великобритании и других стран относительно признания Палестины. Жёсткого ответа именно этим государствам не последует. Основной акцент будет сделан на продолжении операции в Газе, пока есть поддержка Вашингтона», — отметил Сулейманов.

Также он напомнил, что Израиль не раз игнорировал международную критику, включая заявления генерального секретаря ООН. Поэтому, по его мнению, угрозы в словах Нетаньяху — это сигнал не западным столицам, а, в первую очередь, палестинцам.

«Израиль будет и дальше следовать выбранному курсу. Для него ключевым остаётся одно — поддержка Соединённых Штатов. Именно она является определяющим фактором. Позиция остальных стран, судя по всему, кабинету Нетаньяху безразлична», — резюмировал политолог.