В последние годы отношения Азербайджана с африканскими странами стремительно развиваются, чему способствуют целый ряд факторов. Прежде всего полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности, его стремление играть более активную роль не только в своем регионе, но и в международных делах предполагало налаживание тесных связей со странами глобального Юга. Африканские страны в этой связи рассматривались и рассматриваются в качестве наиболее перспективных партнеров страны. Кроме того, опыт последних лет, глобальные процессы свидетельствуют о том, что только играя самостоятельную роль в международных делах можно добиться упрочения своих позиций на международной арене. В одном из своих интервью президент Ильхам Алиев особенно отмечал, что укрепление связей с африканскими странами является одним из приоритетов азербайджанской внешней политики.

В этой связи визит президента Руанды Пола Кагаме в Азербайджан, состоявшийся 19–21 сентября, стал знаковым событием, свидетельствующим о том, что африканское направление в политике Баку перестаёт быть декларативным и приобретает институциональную и практическую основу. Для Азербайджана — это важный этап в реализации стратегии укрепления своего положения как средней державы, способной быть посредником не только между Европой и Азией, но и в более широком смысле — между странами, находящимися на разных полюсах международной политики. Факт, что визит Кагаме стал уже четвёртым приездом в Баку лидеров стран Африки к югу от Сахары после визитов президентов Конго, Гвинеи-Биссау и Сомали, подтверждает системность этого курса.

Подготовка к визиту велась на протяжении последних лет. Уже в 2024–2025 годах в Кигали побывали азербайджанские делегации, в том числе представители министерств и ведомств, которые наметили направления сотрудничества. Важной вехой стали политические консультации на уровне МИД, прошедшие в январе 2025 года под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева. Тогда был охвачен широкий круг вопросов — от образования и финансов до сельского хозяйства и инноваций. Параллельно усилилось взаимодействие по линии ASAN Xidmət — цифровой модели государственных услуг, которая вызвала интерес в Руанде. Подписание меморандума о создании аналогичного центра в Кигали стало шагом в направлении институционального партнёрства и экспортом азербайджанских управленческих практик. В гуманитарной сфере активность Фонда Гейдара Алиева во главе с Лейлой Алиевой укрепила культурные и образовательные связи, продемонстрировав готовность Баку работать на долгосрочную перспективу.

Эта предварительная работа подготовила почву для переговоров на высшем уровне в Баку. В ходе визита Пола Кагаме были подписаны соглашения, охватывающие авиацию, образование, сельское хозяйство и цифровые сервисы. Эти документы подчеркнули, что стороны стремятся наполнить отношения конкретным содержанием. Соглашение об авиасообщении открывает возможности прямого транспортного сообщения между Кавказом и Восточной Африкой, что может стимулировать торговлю и туризм. Образовательные договорённости нацелены на формирование человеческого капитала через академические обмены, а меморандум по сельскому хозяйству открывает доступ к современным агротехнологиям и создаёт новые рынки. Особое значение имеет развитие сотрудничества в сфере государственных услуг и инноваций, где опыт Азербайджана может быть востребован в условиях стремления Руанды к цифровизации управления.

Политический смысл визита выходит за рамки двусторонних соглашений. Для Баку африканское направление становится частью стратегии расширения географии внешнеполитических и экономических контактов. Предлагая институциональные модели и управленческие решения, Азербайджан формирует мягкую силу, усиливая свою роль в движении неприсоединения и в глобальном Юге. Для Руанды же сотрудничество с Азербайджаном позволяет диверсифицировать внешних партнёров, укрепить собственные позиции в региональных делах и привлечь инвестиции в экономику, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост — около 9 % в 2024 году и прогнозируемые 7 % в 2025-м. На этом фоне интерес к азербайджанскому опыту модернизации и институционального строительства вполне логичен.

Визит Пола Кагаме также отражает более широкий процесс становления новой архитектуры отношений между Азербайджаном и Африкой. Он демонстрирует, что Баку выстраивает долгосрочную стратегию присутствия на континенте, стремясь не просто к отдельным проектам, а к формированию устойчивой сети партнёрств. Это позволяет Азербайджану укрепить свои позиции в международных организациях, повысить авторитет на площадках ООН и в движении неприсоединения, а африканским государствам — получить доступ к новым источникам инвестиций, технологиям и образовательным программам. В перспективе визит Кагаме может стать катализатором для новых инициатив и визитов других африканских лидеров, превращая Баку в точку пересечения интересов Евразии и Африки и подтверждая его амбиции как самостоятельного игрока глобальной политики.