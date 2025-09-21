Ученые Топливного дивизиона «Росатома» разработали уникальную тепловыделяющую сборку ОС-5 — элемент атомного реактора, созданный на основе нитридного топлива из смеси урана и плутония с азотом. Об этом сообщили в пресс-службе «АтомМедиа».

В отличие от традиционных реакторов, использующих лишь около 1 % природного урана, быстрые реакторы способны «дожигать» отходы и даже производить больше топлива, чем потребляют. Новая сборка предназначена для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300, строящегося в Северске Томской области. Это будет первый в мире энергоблок с замкнутым ядерным циклом, где топливо используется многократно, что существенно снижает объем радиоактивных отходов.

Перед внедрением ОС-5 пройдет испытания на реакторе БН-600 Белоярской АЭС в Свердловской области.

Главное отличие разработки — наличие тонкого слоя жидкого натрия под металлической оболочкой твэлов. Этот слой действует как «подушка безопасности»: равномерно распределяет тепло, снижает температуру и защищает оболочку от разрушения.

По словам специалистов, нитридное топливо отличается высокой плотностью и экономической эффективностью, а внедрение новой технологии позволит сделать атомные станции безопаснее и конкурентоспособнее.