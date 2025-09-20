Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран построит ядерный объект лучше, чем в Натанзе.

Как сообщает агентство Tasnim, Пезешкиан, комментируя решение, принятое на заседании Совета Безопасности ООН, сказал:

«Запад не может нас остановить. Они ударили по Натанзу, но забыли, что именно люди строят Натанз и будут строить объекты ещё важнее Натанза. Мы гордимся, что в нашей стране есть такие дорогие нам люди, как вы, кто способен с достоинством присутствовать на мировой арене, защищать Иран и поднимать флаг Исламской Республики».